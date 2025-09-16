Информацию о выявленных нарушениях направили в прокуратуру

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил опасные биологические отходы на территории сельхозпредприятия в Курганской области, на котором находятся 1,6 тыс. лошадей и 700 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"В хозяйстве для хранения навоза оборудована специализированная площадка, но она не отвечает требованиям нормативных актов. <…> Уничтожение опасных биологических отходов должно осуществляться в скотомогильниках посредством их сброса в биотермическую яму под наблюдением специалиста в области ветеринарии либо сжигания в печах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка. В результате проверки в хозяйстве не установлен ни один из перечисленных способов дальнейшей утилизации биологических отходов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, площадка для временного хранения биологических отходов должна находиться вдали от мест постоянного пребывания людей, а также иметь удобные подъездные пути для спецтранспорта. Эти требования в хозяйстве не соблюдаются. Информация о выявленных нарушениях направлена в Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер.