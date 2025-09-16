Марину Сальникову приговорили к восьми годам

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил без удовлетворения жалобу мирового судьи в отставке Марины Сальниковой на приговор по делу о крупной взятке. Информация об этом появилась в картотеке ведомства.

"Кассационную жалобу осужденной Сальниковой на приговор Чановского районного суда Новосибирской области и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Ранее суд установил, что Сальникова получила от адвоката за прекращение уголовного дела о незаконной охоте и назначение судебного штрафа первую часть взятки в размере 1,5 млн рублей от общей суммы 3 млн рублей. Однако адвокат предупредил о сделке правоохранительные органы, в момент получения денег судья была задержана. Изначально ее приговорили к 11,5 года лишения свободы и 12 млн рублей штрафа, однако позже наказание уменьшили до 8 лет и 9 млн рублей.