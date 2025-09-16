Слушания проходят в закрытом режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Гособвинение попросило суд назначить агенту СБУ Владиславу Зайцеву, обвиняемому в диверсиях в Донецкой Народной Республике (ДНР), и его матери Елене Зайцевой 22 года и 12 лет лишения свободы соответственно, в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, сообщил ТАСС представитель суда.

Слушания проходят в закрытом режиме, в отношении Елены Зайцевой дело рассматривается заочно.

"Прокурор попросил суд назначить Зайцеву 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, Зайцевой - 12 лет в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что Елена и Владислав Зайцевы являются фигурантами одного уголовного дела. Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенных группой лиц, в двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ.

Его матери предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и также в приобретении взрывчатых веществ.

О задержании 19-летнего Зайцева спецслужбы ДНР сообщили в 2019 году после подрыва на железной дороге. Как сообщали СМИ, Зайцев заявил, что до этого был задержан украинскими полицейскими за незначительное правонарушение и в обмен на освобождение согласился сотрудничать. Позднее он дал показания на своих кураторов в СБУ.