По предварительным данным, утонули пять человек

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Вездеход, перевозивший девять пассажиров, упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. По предварительным данным, пятеро утонули, сообщил ТАСС глава округа Владимир Устюжанин.

"Вездеход упал, утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы - прим. ТАСС), что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные. Разговаривал с подрядчиком - ООО "Икабья" - они направляются в Каларский округ", - сказал Устюжанин.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что после появления в СМИ информации об утонувшем в труднодоступной местности вездеходе с геологами, была организована проверка. После установления обстоятельств произошедшего представители надзорного органа оценят соблюдение в организации, которой принадлежит вездеход, правил охраны труда и безопасности дорожного движения. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту правоохранительными органами.