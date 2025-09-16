Очищено 562 га приграничной территории

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с августа прошлого года обезвредили в приграничных районах Курской области свыше 14,3 тыс. взрывоопасных предметов и очистили 562 га приграничной территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Cводный пиротехнический отряд МЧС России с 10 августа 2024 года обезвредил свыше 14 300 взрывоопасных предметов, очистил 562 гектара приграничной территории", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в зоне ответственности специалистов - обследование сельхозугодий, населенных пунктов, дорог и прилегающих к ним участков. "Ежедневно пиротехники МЧС России обнаруживают несколько десятков различных снарядов. Самые частые находки - сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины", - рассказали в ведомстве.

Для разминирования сельскохозяйственных угодий сотрудники МЧС России применяют робототехнические комплексы. "На днях в одном из приграничных районов области было обезврежено минное заграждение. Боеприпасы на поле были размещены в три ряда. В данном случае техника не только сокращает время разминирования, но и позволяет увеличить площадь работ, - отмечает командир сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным Чуб.

После специалисты ведомства проверяют территорию в ручном режиме, добавили в МЧС. Все обнаруженные снаряды уничтожаются на территории, удаленной от населенных пунктов, с соблюдением всех мер предосторожности. Мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.