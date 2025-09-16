Суд 2 июня по иску прокурора признал незаконными габариты ручной клади у авиакомпании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд отменил решение Щербинского суда Москвы, обязавшего авиакомпанию "Победа" увеличить нормы ручной клади, и прекратил производство по делу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Отменить судебное постановление полностью, прекратить производство по делу", - сказали в суде.

Щербинский суд 2 июня по иску прокурора признал незаконными габариты ручной клади у авиакомпании и обязал увеличить разрешенные размеры пакетов с товарами из duty free до 24х32 сантиметра.

Авиакомпания обжаловала решение, но, не дожидаясь его вступления в силу, самостоятельно изменила правила провоза: сняла ограничения по весу, разрешила дополнительно брать на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила разрешенный размер пакета из duty free.

В апелляции прокурор отказался от иска, что и стало основанием для прекращения производства.