Магомеда Магомедова обвиняют в убийстве, покушении, создании вооруженной банды, незаконном обороте оружия, растрате и других преступлениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 29 сентября начнет слушать дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого в убийстве, покушении, создании вооруженной банды, незаконном обороте оружия, а также в растрате и совершении других преступлений, сообщил ТАСС представитель суда.

Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В апреле 2021 года он стал главой Кизилюрта.

"29 сентября в 10:00 мск состоится процесс по делу Магомедова. Заседание будет закрытым", - сказал собеседник агентства.

Магомедов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (создание и руководство с использованием служебного положения устойчивой вооруженной группой для нападения на граждан), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия организованной группой лиц), п. "а", "в", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (в редакции ФЗ от 21.07.2004 № 73-ФЗ - убийство двух и более лиц организованной группой общеопасным способом из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, п. "е", "ж", " ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ.

Изначально дело Магомедова и семи его предполагаемых сообщников должно было слушаться в Дагестане, а рассматривать его планировалось в Верховном суде республики. Но Генпрокуратура инициировала изменение подсудности дела, посчитав, что за пределами Дагестана процесс будет более безопасным для его участников. Поэтому рассмотрение дела перенесли в ЮОВС.

О деле

Перед судом также предстанут подозреваемые в участии в банде Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов, а также трое экс-сотрудников Минспорта региона Ольга Горлова, Халитбег Махачев (бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана) и Магомед Абдулкеримов.

По версии следствия, Магомедов создал банду в конце 2005 года. К лету 2006 года он завербовал в банду охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых вооружил. В группу вошли Абдулсамадов, Шихабудинов, Чачанов, Загидов и еще несколько человек. Все они знали, чем будут заниматься, и согласились участвовать за деньги. Магомедов платил им ежемесячно за готовность совершать нападения и даже убийства. Предположительно, Магомедов специально искал людей из силовых структур - их должности помогали скрывать преступления.

В начале октября 2023 года Магомедов был задержан по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и затем арестован московским судом. Правоохранители провели серию обысков в Махачкале и Кизилюрте. Позже к первоначальному обвинению добавились новые: ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц), а также ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия).

В июле 2024 года член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Магомедов пытался покончить с собой в СИЗО "Матросская тишина". Его временно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.