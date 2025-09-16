Из-за тяжелого состояния ее эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России спасли туристку, которая находилась на высоте более 2 тыс. м в Сочи в составе незарегистрированной группы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Вечером на Бзерпинском карнизе у одного из членов незарегистрированной туристической группы резко ухудшилось самочувствие. У женщины началась острая боль в животе и сильная тошнота. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС "Кубань-СПАС" пешими группами оперативно прибыли на место происшествия. Из-за тяжелого состояния туристки было решено провести эвакуацию вертолетом.

"Бортом Ка-32 МЧС России дополнительная группа спасателей Южного РПСО вылетела за пострадавшей. На носилках ее транспортировали в вертолет, после чего медик МЧС России оказала женщине доврачебную помощь. Приземлившись на базе спасательного отряда в г. Сочи, 41-летнюю туристку передали врачам скорой", - сказали в пресс-службе.