МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отказал в иске жене экс-мэра Сочи Янине Копайгородской, арестованной по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности, с просьбой помещения ее малолетних детей к ней в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

"Когда Копайгородская обратилась к администрации СИЗО-6 с законной просьбой разрешить находиться под стражей вместе с младшими детьми, а закон и условия в женском СИЗО предусматривают такую возможность, то ей было отказано. Администрация, воспользовавшись формальной нормой, что нахождение детей с матерью в СИЗО возможно только в возрасте до трех лет, хотя Минюст уже выступил с инициативой продлить этот возраст до четырех лет, нам отказала, по всем детям. Поэтому Копайгородская вынуждена была обратиться с административным иском к СИЗО, пытаясь забрать детей к себе через Люблинский суд, который встал на сторону руководства изолятора", - заявила собеседница агентства.

При этом она отметила, что защита обжалует это решение и будет "добиваться, чтобы дети воссоединились с матерью", которая на свиданиях с защитниками "постоянно в слезах, не находит себе места и расспрашивает только о них (детях - прим. ТАСС)".

Янина Копайгородская 6 марта была помещена в СИЗО, у нее пятеро детей: двухлетние двойняшки, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид Давлатов, который взял своих малолетних братьев и сестер под временную опеку. Сын Копайгородской обращался к правозащитникам с заявлением поддержать выбор и просьбу матери. Вместе с тем сама Копайгородская ранее уже обращалась с соответствующей просьбой в том числе к члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой, а также к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

"Дети очень болезненно переживают расставание с родителями, которые сидят по разным тюрьмам, а трехлетняя Алексюша на нервной почве практически перестала говорить", - резюмировала защитник.

Как сообщалось, следователи в середине августа предъявили в окончательной редакции обвинение Копайгородскому и его жене, тем самым заявив фигурантам о завершении по их делу следственных действий. Третьим фигурантом проходит помощник Копайгородской - Александр Пасунько. Все обвиняемые уже приступили к ознакомлению с материалами дела.

Данные следствия

Как установило следствие, на полученную от одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края взятку за создание ему благоприятных условий развития бизнеса Копайгородские из корыстных побуждений приобрели через подставных лиц по заниженной стоимости дом и земельный участок для совместного проживания. Кроме того, со стороны сочинских предпринимателей Копайгородскому оказывались услуги и имущественного характера. Так, второй из уголовного дела бизнесмен благоустроил прилегающую к дому чиновника территорию, выполнил работу по строительству и ремонту в их приобретенном преступным путем жилище, куда также закупил необходимые предметы быта, включая сантехнику, двери и электротовары. Третий бизнесмен из-за вымогательства у него градоначальником взятки имущественного характера вынужден был более чем в пять раз снизить стоимость на четыре однокомнатные сочинские квартиры, после чего вся жилплощадь была оформлена на знакомую жены бывшего мэра.

Четвертый застройщик передал через посредников сочинскому мэру более 20 млн рублей. Как говорится в материалах, все взяткодатели, пользуясь авторитетом Копайгородского и его служебным положением, могли рассчитывать на выгодные для себя контракты с сочинской администрацией, а также должностными лицами из других населенных пунктов Краснодарского края.

Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), а также растраты (ст. 160 УК РФ) Копайгородским предъявлено обвинение в совершении ими трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 млн рублей.

Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшей стороной по двум эпизодам растраты признана сочинская муниципальная администрация, сотрудники которой по указанию Копайгородского, по версии следствия, выделили два земельных участка на входивших в категорию льготников врача и учителя по цене ниже рыночной. Участки впоследствии были супругами выкуплены у льготников и переоформлены на себя.

Копайгородские были задержаны прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На их активы, банковские счета и объекты недвижимости наложены обеспечительные меры. Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении предполагаемых взяткодателей и иных лиц, которые могут быть причастны к совершению коррупционных преступлений. Никто из фигурантов вину с момента задержания в инкриминируемых им преступлениях не признает.