Осужденный пытался вступить в запрещенную в РФ организацию "Русский добровольческий корпус"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Данилу Багрова к девяти годам лишения свободы за попытку вступить в террористическую организацию "Русский добровольческий корпус" (РДК, признана террористической организацией, запрещена в РФ) и подготовку к госизмене. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Багров, являясь гражданином Российской Федерации, совершил приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и к государственной измене. Суд признал Багрова Д. В. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Багров, находясь в августе 2024 года в Санкт-Петербурге, решил вступить в террористическую организацию "Русский добровольческий корпус" для участия в боевых действиях на стороне Украины. По заданию куратора он должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Сочи, а оттуда перебраться в Грузию и снять номер в отеле. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю при прохождении паспортного контроля на рейс Сочи - Тбилиси.

В отношении фигуранта возбудили дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) УК РФ.