Пострадавших нет, загорелась сухая растительность на прилегающей территории

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов Запорожской АЭС. Загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом, заявили на атомной станции.

"В районе расположения топливных складов Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Пострадавших в результате артиллерийского обстрела территории возле топливных складов и Запорожской АЭС нет. Радиационный фон в норме, заявили на атомной станции. "Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы. Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - отметили представители станции.

Здания топливных складов менее защищены, чем корпуса реакторов Запорожской АЭС, пожар там в результате обстрела ВСУ может привести к катастрофе. Такие атаки выходят за все проектные базисы безопасности, заявили на атомной станции.

"Следует обратить внимание, что вспомогательные объекты станции, к которым относятся и топливные склады, конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов. Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности. Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям", - сообщили представители ЗАЭС.

Возгорание сухой травы после артиллерийского обстрела ВСУ территории у топливных складов Запорожской АЭС локализовано, сообщили на станции.

"Подчеркнем, что в настоящий момент пожар локализован, и ситуация полностью контролируется персоналом станции и аварийными службами", - уточнили на ЗАЭС.