Он был известен под прозвищем Вася Бандит

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Суд Подмосковья приговорил так называемого вора в законе Игоря Кокунова к восьми годам заключения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В суде установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом вора в законе с криминальным прозвищем Вася Бандит. В соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в РФ и обеспечивать их существование. Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области назначил виновному наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год три месяца", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, заняв высшее положение в преступной иерархии, Кокунов на постоянной основе оказывал за денежное вознаграждение криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной деятельности по продаже топлива, разрешал различные конфликтные ситуации между криминальными группировками и помогал избежать ответственности за содеянное.