В Петрозаводске обвиняемый в даче взятки бизнесмен заявил о своей невиновности

Леониду Белуге грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере десятикратной суммы взятки - 86,7 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Леонид Белуга, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере председателю Петрозаводского горсовета, выступил в Петрозаводском городском суде с последним словом, заявив о своей невиновности.

"Считаю необходимым опубликовать мое последнее слово. Мне от общества скрывать нечего. В последнем слове я в очередной раз хочу сказать, что не признаю вину по предъявленному мне обвинению. Мне не в чем признаваться, я не давал взятку Боднарчуку Г. П. ни в каком виде <...>", - говорится в обращении, которое он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Гособвинение просит назначить бизнесмену наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере десятикратной суммы взятки - 86,7 млн рублей. Кроме того, речь идет о лишении госнаграды.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу в октябре 2023 года. По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год предприниматель, действуя в интересах возглавляемой им организации - застройщика многоквартирного дома, передал председателю Петрозаводского горсовета взятку. Это была скидка при приобретении трех квартир в строящемся доме на общую сумму более 8,6 млн рублей. Взятка предназначалась за содействие в беспрепятственном получении в администрации Петрозаводска разрешения на его строительство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого запланировано на 1 октября 2025 года.

Дело экс-спикера Петросовета

Петрозаводский городской суд вынес приговор экс-спикеру Геннадию Боднарчуку в декабре 2022 года. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями и их превышении (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд назначил Боднарчуку наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей и запретил занимать должности в органах местного самоуправления в течение 12 лет. В Верховном суде Карелии срок уменьшили на полгода. Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления по статье о превышении полномочий.