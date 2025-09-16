Некоторые из осужденных взяты под стражу в зале суда

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Люблинский районный суд Москвы приговорил к срокам до 9 лет 38 человек по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Козлов Василий Вадимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (209 эпизодов), окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

В суде также отметили, что остальным 37 фигурантам также назначены различные сроки наказания. Некоторые из осужденных взяты под стражу в зале суда.