Против юридического лица ООО "Агроторг" составили протоколы об административных правонарушениях

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Суд приостановил работу магазина "Пятерочка" в центре Казани на 60 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, включая наличие грызунов и антисанитарные условия. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Специалисты ведомства провели внеплановую проверку после обращений граждан о наличии грызунов в магазине, расположенном на улице Сары Садыковой, 22. "В ходе проверки и зоологической экспертизы были выявлены нарушения обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: обнаружены следы жизнедеятельности серой крысы, а именно свежие экскременты грызунов на полах складских помещений, в зоне загрузки продуктов, торгового зала, в зоне приготовления выпечки", - говорится в сообщении.

Также установлено, что не соблюдены инженерно-технические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами: отсутствует герметизация мест прохода коммуникаций, обнаружены отверстия в стенах торгового зала. Санитарно-гигиеническое состояние торгового зала признано неудовлетворительным - повсеместно отмечается грязь, крошки еды и рассыпанные крупы. Также зафиксировано захламление складских помещений и хаотичное хранение товара без использования подтоварников.

В связи с наличием угрозы для жизни и здоровья граждан по решению суда деятельность магазина приостановлена на 60 суток. В отношении юридического лица ООО "Агроторг" составлены протоколы об административных правонарушениях.