МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении блогера Андрея Сидоропуло, продававшего образовательные курсы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Перед судом предстанет блогер Андрей Сидоропуло, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Москвы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что Сидоропуло вместе с сообщниками разместил в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса. Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса деньги похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. "От действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

С целью легализации средств, приобретенных преступным путей, блогер купил автомобиль "Ламборгини" стоимостью более 22 млн рублей.

В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сидоропуло содержится под стражей.