Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование крушения самолета Sky Wolf RA-0454G в июне 2023 года, в результате которого погибли пилот и пассажир. Об этом ТАСС сообщили в комитете.

"Комиссия МАК закончила расследование авиационного происшествия с ЕЭВС самолетом Sky Wolf RA-0454G, происшедшего 25.06.2023 в Московской области", - сказали в пресс-службе.

В связи с проведенным расследованием авиационным властям рекомендовано изучить обстоятельства и причины авиационного происшествия с владельцами самолетов. Пилотам, выполняющим акробатические полеты, исключить нарушения ограничений руководства по летной эксплуатации по количеству и расположению на борту членов экипажа и пассажиров.

25 июня 2023 года в районе посадочной площадки Малино в Московской области произошло авиационное происшествие с самолетом Sky Wolf RA-0454G частного лица. По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.