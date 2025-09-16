Пострадавший госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь

БРЯНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Мирный житель ранен и доставлен в больницу в результате атаки FPV-дронов на поселок Климово Климовского района Брянской области. Мужчине оказали всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают экстренные и оперативные службы.