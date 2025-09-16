Жалобу по делу осужденной за вымогательство журналистки Баязитовой отклонили

Александра Баязитова ранее была осуждена на пять лет, затем ей изменили приговор на принудительные работы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор журналистке Александре Баязитовой, ранее осужденной на пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне - "Банк ПСБ"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Баязитовой и оставил ее без удовлетворения", - сказали агентству.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову к пяти годам колонии общего режима. По этому делу также была задержана медиатехнолог и интернет-предприниматель Ольга Архарова, которую приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Позднее Баязитовой изменили приговор на принудительные работы.

Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", была автором на портале Life.ru. С 2017 года также вела экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки".