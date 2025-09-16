Стоимость изъятой партии будет определена по результатам экспертизы

ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 22 тонн нелегального алкоголя изъяла полиция со склада на бульваре Цанова в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Выявлен и задокументирован факт хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов с целью дальнейшей реализации. Со склада на бульваре Цанова, где хранился нелегальный алкоголь, полицейские изъяли 21 тонну 860 литров пивных напитков и пива", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятой партии товара будет определена по результатам экспертизы. По данным пресс-службы, нелегальный алкоголь продавался там же: ассортимент продукции был представлен на складе торговых витрин с указанием розничных цен. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в отдел полиции были доставлены 12 иностранных граждан. Двое из них, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, привлекаются к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Трое нелегальных сотрудников помещены в специальное учреждение МВД для обеспечения выдворения из России.