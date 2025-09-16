Такое количество зафиксировали за первые шесть месяцев 2025 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России нейтрализовала свыше 10 тыс. хакерских атак на инфраструктуру ведомства. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

"Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тыс. внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал он.

Кроме того, Краснов отметил, что для защиты от внешних угроз ведомство полностью перешло на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение.

"Используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений", - добавил Краснов.