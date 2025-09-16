Над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями сбили 12 БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:45 до 17:00 мск сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.

"16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 - над территорией Белгородской области, 4 - над территорией Курской области, 2 - над территорией Брянской области и один - над территорией Ростовской области", - сообщили там.