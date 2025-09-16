Жители еще не освобожденной части Запорожья могут сообщить о военных преступлениях террористического режима Киева, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Жители оккупированного города Запорожья ежедневно направляют властями Запорожской области сведения о преступлениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Telegram-бот. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Жители еще не освобожденных территорий шлют нам информацию о ТЦКашниках, напрямую виновных в преследовании наших земляков, принудительной отправке на убой, незаконных задержаниях и пытках в застенках ТЦК. Данные в отношении боевиков из ТЦК в пока еще не освобожденном городе Запорожье поступают ежедневно", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый житель еще не освобожденной части Запорожья может сообщить о военных преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации и о пунктах базирования преступников. "Идентифицирован еще один пособник украинского нацизма: Данилов Илья Леонидович, 1980 года рождения", - сказал Балицкий о работе гуманитарного Telegram-бота.

С начала августа губернатор Запорожской области сообщил о ряде лиц, причастных к принудительной мобилизации на оккупированной части региона.