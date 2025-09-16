Антон Боровик освобожден из-под стражи в зале суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Присяжные в Кировском районном суде Екатеринбурга признали бывшего сотрудника милиции невиновным в убийстве в 1999 году двух человек, которые подозревались в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

"Оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным событие преступлений. Оправданный Антон Боровик освобожден из-под стражи в зале суда немедленно. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановлен оправдательный приговор, которым Боровик признан невиновным в инкриминируемых ему деяниях, оправдан. За ним признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что дело будет направлено в органы предварительного следствия для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Боровик был задержан весной этого года в рамках расследования деятельности банды, которая убивала людей в 1999-2000 годах.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь фактически организовал и руководил преступной группой, в ее состав входили пять человек, в том числе действующие сотрудники милиции, преступления совершались в период 1999-2000 годов. Так, осенью 1999 года члены ОПГ жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах, летом 2000 года преступники также убили заявителя и свидетелей, но одному из очевидцев удалось выжить. Всего на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Соболь был признан виновным и осужден, по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима.