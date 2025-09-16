Седователи осмотрели место происшествия, допрошен ряд свидетелей, а также назначены необходимые судебные экспертизы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в отношении москвича, который нанес не менее 170 ударов ножом и топором своему знакомому с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 сентября фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире на Малой Черкизовской улице, в ходе ссоры нанес не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. Мужчина скончался от полученных повреждений.

Следователи осмотрели место происшествия, допрошен ряд свидетелей, а также назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу.

В ГУ МВД по Москве ТАСС уточнили, что погибшему было 64 года. "На теле потерпевшего были выявлены множественные ножевые ранения, а также термические ожоги в области груди", - сказали в пресс-службе. В оперативных службах добавили ТАСС, что, предварительно, ожоги были получены в результате воздействия на кожу горячим утюгом.