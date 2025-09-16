Экс-главу нижегородской колонии приговорили к 12,5 года

Его признали виновным в получении взяток и мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник исправительной колонии в Нижнем Новгороде осужден на 12 лет 6 месяцев за мошенничество, получение взяток от заключенных и пособничество в нарушении ими режима. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"Бывший начальник исправительной колонии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере за незаконные действия), ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - 2 эпизода)", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что, будучи заместителем начальника колонии, в 2013 году подсудимый получил от заключенного взятку в размере 200 тыс. рублей и незаконно выпустил его из колонии. Через несколько лет, уже занимая должность начальника колонии, он смягчил режим отбывания наказания для другого заключенного, получив за это ювелирный браслет стоимостью 40 тыс. рублей. В 2023 году фигурант подписал документы об условно-досрочном освобождении для осужденного, имевшего нарушения при отбывании наказания. Кроме того, он неоднократно разрешал телефонные звонки заключенным, находившимся в строгих условиях отбывания наказания. Кроме того, в 2022 году фигурант похитил 290 тыс. рублей у страховой компании. Получив травму в драке, он выдал ее за следствие несчастного случая и предоставил документы для получения страховой выплаты.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 2,2 млн рублей. Также у него конфисковали сумму полученной взятки, запретили занимать должности в исполнительной власти на четыре года и лишили звания полковника внутренней службы.