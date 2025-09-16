По мнению политика, оно "наплевательское", ведь в случае катастрофы последствия ощутят все, независимо от гражданства

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины показывают, что киевскому режиму наплевать даже на собственных граждан. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ показывают, насколько киевскому режиму наплевать не только на наших мирных граждан, но и на своих. В случае катастрофы последствия ощутят все, независимо от гражданства, пола и возраста. Скудоумие лиц, принимающих решение о подобных обстрелах вызывает реальное опасение за жизни мирных граждан", - подчеркнул Юрченко.

Он призвал специалистов МАГАТЭ, присутствующих на станции, "открыть глаза" и дать реальную оценку ситуации.