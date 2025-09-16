По данным СБУ, Руслан Магомедрасулов производил финансовые махинации с налогами украинских компаний, используя связи, и получал за это денежное вознаграждение

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований (ГБР) предъявили обвинения в коррупции руководителю межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслану Магомедрасулову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований предъявили новое обвинение одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей", - написано в сообщении ведомства.

По данным СБУ, Магомедрасулов производил финансовые махинации с налогами украинских компаний, используя свои связи, и получал за это денежное вознаграждение. По подсчетам ведомства, из-за его деятельности государство понесло убытки в размере $729 тыс.

Ранее СБУ сообщало, что Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а детектив не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточнили, что в данный момент "решается вопрос" о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ.

21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. В НАБУ указали, что обыски проводятся без санкции суда, в отношении Магомедрасулова применили силу, хотя он не оказывал сопротивления. СБУ пришла с проверкой и в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры.