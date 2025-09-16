Срок ареста составляет два месяца

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Директора канатной дороги на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), где погибли три человека, арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

"В нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения. Огласили арест", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В прокуратуре КБР отметили, что срок ареста - два месяца, до 15 ноября, как просили суд гособвинители.

12 сентября на горе Эльбрус произошла авария на подъемнике канатно-кресельной дороги. Подвесные кресла вместе с находившимися в них людьми упали на скалы. Погибли три человека: супружеская пара из города Тырныауза (КБР) и альпинист из Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже были задержаны генеральный директор и главный инженер ООО "МКД", которой принадлежит канатная дорога. Сейчас эксплуатация канатной дороги прекращена, технические помещения станций опечатаны.