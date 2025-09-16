Мужчину продолжат содержать под стражей без права на освобождение под залог, объяснил прокурор штата Юта Джефф Грей

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Прокурор штата Юта Джефф Грей заявил, что выдвигает в адрес Тайлера Джеймса Робинсона обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка, наказанием за данное преступление может быть смертная казнь.

"Пункт первый - убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась ведущими американскими телеканалами.

Грей заявил, что будет добиваться высшей меры наказания для Робинсона.

"После пресс-конференции я подам уведомление о намерении добиваться смертной казни. Это решение не далось мне легко, я принял его независимо в качестве окружного прокурора на основании свидетельств, обстоятельств и природы преступления", - подчеркнул он.

Помимо убийства, мужчина обвиняется в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием.

"Пункт второй - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений", - сообщил прокурор.

Власти штата также обвиняют Робинсона в препятствовании осуществлению правосудия за то, что подозреваемый попытался спрятать оружие, из которого был убит Кирк.

Робинсона продолжат содержать под стражей без права на освобождение под залог из-за требований гособвинения приговорить его к смертной казни.

"Поскольку мы требуем смертной казни, подсудимый будет по-прежнему содержаться под стражей в тюрьме округа Юта без права на освобождение под залог", - объяснил Грей.