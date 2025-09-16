В ГУ МЧС по региону сообщили, что пункт временного размещения возобновил работу для граждан, боящихся оставаться дома после землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс на Камчатке не утихает, за сутки ученые зафиксировали 14 неощутимых сейсмособытий. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошли 14 неощущаемых афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работу возобновил пункт временного размещения для граждан, боящихся оставаться дома после землетрясения. Он расположен в Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе, 6/6.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах: Камбальном, Безымянном, Ключевском, Шивелуче, Карымском, Крашенникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.