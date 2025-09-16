По информации Госдепа, он также известен под кличкой Хесус Алехандро Санчес Феликс

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Государственный департамент США объявил вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке одного из главарей мексиканского наркокартеля Sinaloa Хуана Хосе Понсе Феликса. Как следует из заявления ведомства, он также известен под кличками Хесус Алехандро Санчес Феликс и Эль Русо.

По данным Федерального бюро расследований, он является основателем и главарем вооруженного крыла входящей в состав картеля группировки La Mayiza - преступного сообщества Los Rusos. La Mayiza занимается производством фентанила, кокаина, марихуаны, героина, метамфетамина и их контрабандой из северо-восточных регионов Мексики в США.

Хуан Хосе Понсе Феликс последнее десятилетие разыскивается властями Калифорнии за рэкет, наркотрафик, отмывание денег, а также незаконный оборот оружия.