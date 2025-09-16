До объявления в розыск Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов

Все уголовные дела в отношении скрывшегося от следствия фигуранта объединили в одно производство

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до объявления в розыск в России в нарушение международных требований намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов. Как говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС, все уголовные дела в отношении скрывшегося от следствия фигуранта объединены в одно производство.

"Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей - еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ)," - говорится в материалах дела.

Там также отмечается, что дела в отношении Родченкова объединили в одно производство, добавив эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) "по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов".

17 мая 2017 года Родченков был впервые объявлен в розыск.

Следствие установило, что Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыла в Москву в декабре 2014 года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии, а в январе 2016 года Родченков уехал в США и стал информатором WADA, расследовавшего дело об использовании допинга в российской легкой атлетике.

Сообщалось также, что Родченкову инкриминируется воспрепятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был дважды заочно арестован, а повторно объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах.