ТАСС: дело блогера Чекалиной и ее бывшего мужа направят в Троицкий суд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Материалы уголовных дел о незаконном выводе денег из России в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), ее экс-супруга Артема Чекалина, а также их соучастника Романа Вишняка, заключившего досудебное соглашения о сотрудничестве, после утверждения обвинительного заключения направят в Троицкий суд Москвы для их дальнейшего рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовные дела фигурантов после ознакомления с защитниками с материалами, а также в случае утверждения обвинительного заключения в надзорном ведомстве, будут переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в Троицкий районный суд столицы", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали, что Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Чекалины и Вишняк обвиняются по п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В пресс-службе надзорного органа также заявляли, что расследование уголовного дела завершено, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами.

По данным следствия, Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов совершили валютные операции по переводу средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.