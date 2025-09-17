В июле на золотодобывающем предприятии "Многовершинное" в Николаевском районе произошел сбой технологического процесса с прорывом пульпопровода, цианосодержащая пульпа попала в реку Ул

ХАБАРОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завели несколько административных дел на золотодобывающее предприятие в Хабаровском крае после прорыва пульпопровода и загрязнения реки Ул. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Сбой технологического процесса с прорывом пульпопровода произошел на золотодобывающем предприятии "Многовершинное" в Николаевском районе в июле этого года, цианосодержащая пульпа попала в реку Ул.

"В отношении общества природоохранным прокурором возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.3 (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами), ч. 2 ст. 8.2 (повторное несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов), ч. 1 ст. 8.14 (нарушение правил водопользования), ч. 2 ст. 8.31 (загрязнение лесов сточными водами, химическими веществами) КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В деятельности предприятия выявили нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации пульпопровода, транспортирующего отходы с цианидами в хвостохранилище, что привело к разливу пульпы с попаданием на почву и в водные объекты и причинению вреда компонентам окружающей среды.

По требованию природоохранного прокурора компания очистила местность от загрязнения, исключила дренирование сточных вод, а также негативное влияние на ручей Бирсалали. Также был проведен ремонт линии пульпопровода, сейчас идет укладка нового трубопровода. Помимо этого, проводится мониторинг подземных вод, экологический контроль водных объектов, собираются документы для получения декларации безопасности и ввода в эксплуатацию гидротехнического сооружения.

Прокуроры продолжают мониторинг экологической ситуации, на контроле ликвидация последствий, возмещение ущерба, причиненного водному объекту, водным биологическим ресурсам и лесному участку.