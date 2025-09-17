Об этом говорится в материалах суда

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) не признает вину по возбужденному в отношении него уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Вину [по существу предъявленных заочно обвинений] Дудь Юрий Александрович не признает", - говорится в документе.

Ранее в пресс-службе столичного надзорного ведомства сообщали, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Юрия Дудя и направила в суд материалы его уголовного дела для рассмотрения по существу. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Дело в отношении Дудя возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что признанный иностранным агентом 38-летний Дудь был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.