Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю работает в режиме чрезвычайной ситуации, дело находится на особом контроле

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели вылетели на поиски геологов, которые на гусеничном вездеходе упали в озеро в Каларском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, где произошел съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса. Происшествие произошло 15 сентября. По предварительным данным, гусеничный вездеход с девятью геологами на борту съехал в воду. Четверо человек смогли выбраться самостоятельно. Судьба еще пятерых пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие смогли выйти на связь только 16 сентября. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю работает в режиме чрезвычайной ситуации, дело находится на особом контроле.

Вездеход принадлежал горнодобывающей компании "Икабья". Следователи СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).