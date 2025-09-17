Соучастник осужденного экс-замглавы Минэненрго Мочальникова признал вину

Бывший гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков просит рассмотреть его уголовное дело в особом порядке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") Андрей Моисеенков, который проходит по делу бывшего заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова, полностью признал вину. Об этом сказано в материалах судебного заседания по делу Моисеенкова, с которым ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Моисеенков полностью признал вину и просит рассмотреть его уголовное дело в особом порядке", - сказано в материалах заседания Мещанского суда. Сообщается, что следующее заседание назначено на 26 сентября.

Моисеенков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе. Его дело выделено в отдельное производство.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил самого Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями. Бывший заместитель министра энергетики РФ также признал вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Суд в итоге переквалифицировал дело на более мягкую статью.

Помимо Мочальникова и Моисеенкова, по делу проходят бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, замгендиректора его учреждения Наталья Конева, руководитель его кузбасского филиала Асельдир Раджабов, заместитель Раджабова Сергей Игнатов, собственник компании "Шахтастрой" Олег Фокин, директор и учредитель компании "Еврострой" Дживан Барбарян и Роберт Шагинян. Большинство из них обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.