Как сообщили в МЧС по региону, горели утеплитель и строительный мусор

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 60 кв. м тушат в Якутске под домом, провели эвакуацию людей из здания. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Якутские огнеборцы задействованы на пожаре по повышенному рангу. По предварительной информации, по ул. Курашова горит мусор под домом на площади 16 кв. м. Производятся спасение и эвакуация людей из здания", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о локализации пожара.

"Пожар локализован. Горели утеплитель и строительный мусор на площади 60 кв. м. Якутскими огнеборцами спасены с помощью спасательных устройств 28 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (07:02 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.