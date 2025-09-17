Средства выделяли на ремонт школы в Мотыгинском районе

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 4,9 млн рублей, выделенных на ремонт школы в Мотыгинском районе, возбуждено в Красноярском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.

"В Мотыгинском районе возбуждено уголовное дело о хищении 4,9 млн рублей, выделенных на ремонт школы. Прокуратура завершила проверку по факту "освоения" бюджетных средств при капитальном ремонте Машуковской школы", - говорится в сообщении.

В октябре 2023 года школа в Мотыгинском районе заключила контракт на ремонт за 44 млн рублей с компанией "КДСК". Прокуратура установила, что компания-подрядчик решила сэкономить и сделала фасад из дешевых материалов, плохо утеплила здание, отмостку забетонировали с нарушениями технологии, а озеленение и тротуары не были сделаны. "Главное - полное отсутствие реакции со стороны местных властей. Муниципалитет спокойно взирал на бездействие подрядчика, не пытался заставить его работать. Вместо этого стороны тихо подписали допсоглашение о переносе сроков, а потом и вовсе приняли работы как есть - на полгода позже и без замечаний. Прокуратура привлекла эксперта, который подсчитал ущерб - подрядчик в личных интересах сэкономил 4,9 млн руб. бюджетных средств", - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, в результате в отношении директора компании "КДСК" возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Роль директора школы выясняется в ходе процессуальной проверки - на предмет злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд запретил подозреваемому общаться с фигурантами дела и покидать жилище в ночное время, а также арестовал его имущество и счета на 5,9 млн рублей в качестве гарантии возмещения ущерба", - пояснили в ведомстве.