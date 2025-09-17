Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Потолочная конструкция в школе №46 во Владивостоке частично обрушилась. Пострадавших нет, на месте работают представители профильных ведомств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура организовала проведение проверки по факту частичного обрушения потолочной конструкции в школе №46 на Батарейной улице во Владивостоке. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также там добавили, что прокуратура проверит, поступали ли ранее обращения от родителей о состоянии здания школы.