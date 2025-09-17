В Кузбассе задержали руководителя фирмы за мошенничество при постройке школы

Ущерб бюджету превысил 10 млн рублей

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Директор коммерческой фирмы и его заместитель обвиняются в мошенничестве при строительстве школы в микрорайоне Сосновый города Белова Кемеровской области. Ущерб бюджету превысил 10 млн рублей, сообщили ТАСС в УФСБ.

По данным областной прокуратуры, школу на 1,1 тыс. детей планировалось построить к ноябрю 2024 года. Был заключен госконтракт на 2 млрд рублей между Министерством строительства Кузбасса и ООО "ДСПК дорожник".

"В период с декабря 2022 по февраль 2023 года Министерство строительства Кузбасса перечислило коммерческой организации в виде аванса денежные средства в размере 607 млн рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные со строительством объекта капитального строительства, включая приобретение топлива, на общую сумму более 10 млн рублей. При этом работы по государственному контракту выполнены в объеме 5% от запланированного", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области уточнили, что задержан заместитель генерального директора подрядной организации, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение генерального директора предприятия устанавливается.