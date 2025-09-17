Площадь возгорания составила 60 кв. м

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар, возникший в результате возгорания строительного мусора и утеплителя, ликвидирован в Якутске на площади 60 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

"Пожар ликвидирован. В результате пожара погибших, пострадавших нет, огнем повреждены строительный мусор и утеплитель на площади 60 кв. м. Тушение осложнялось ветровой нагрузкой, которая способствовала интенсивному распространению пламени и дыма", - говорится в сообщении.

Спасены с помощью спасательных устройств 28 человек. Причина, виновные и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 24 специалиста и 9 единиц техники.

Днем в среду в Якутске на ул. Курашова под домом загорелся мусор, сообщалось об эвакуации людей из здания.