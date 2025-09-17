Суд отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд изменил приговор министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денису Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

Ранее Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили его к 1,5 года колонии. Однако ему было зачтено время содержания под стражей, поэтому в этой части он был освобожден от наказания. Тогда гражданский иск прокуратуры Новосибирской области к министру был удовлетворен судом - в пользу бюджета региона взыскан ущерб в размере 220 млн рублей.

"Суд апелляционной инстанции определил приговор Центрального районного суда Новосибирска в отношении Архипова в части разрешения гражданского иска прокуратуры Новосибирской области о взыскании с Архипова в пользу бюджета Новосибирской области 220 174 000 рублей по преступлению номер два отменить. <...> В остальной части приговор в отношении Архипова оставить без изменения", - сказала судья Юлия Башарова.

Министр был задержан в марте 2024 года. В отношении него было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, которое связано с банкротством бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск". Установлено, что в результате действий Архипова в бюджет региона не поступило 220 млн рублей банковской гарантии за невыполнение регоператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

Второе уголовное дело было возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2018 году Архипов, не имея полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета. Зная, что компания не победила в конкурсе по присвоению статуса регоператора по обращению с ТКО, он предоставил компании 10 млн рублей бюджетных средств. По данному нарушению Архипов был освобожден от наказания в связи с истечением сроков.