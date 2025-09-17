В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины

Злоумышленник собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в городе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ФСБ России задержала гражданина одной из стран северной Африки по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в Астрахани гражданина одного из государств северной Африки. Он задержан сотрудниками ФСБ", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, иностранец в мессенджере Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Астраханской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ продолжает устанавливать возможные иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

В ФСБ России подчеркнули, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ведомстве призвали россиян к бдительности и по возможности воздержаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.