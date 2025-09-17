Фигурант дела чиновников из Курской области за пять месяцев в СИЗО похудел на 25 кг

Максим Васильев отметил, что с питанием и получением передач в изоляторе проблем нет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, похудел на 25 кг, находясь под стражей с апреля этого года. Об этом Васильев рассказал ТАСС.

"Я на 25 кг похудел с апреля. У меня был 56-й размер штанов, а теперь 48-й. Соседу пришли джинсы 50-го размера - они мне были велики. Я сейчас вешу 78 кг", - рассказал Васильев.

Он содержится в СИЗО-1, известное как "Кремлевский централ". По словам Васильева, с ним в камере сидят известные люди, чьи имена называть он не хочет из этических соображений. "В СИЗО очень хорошая библиотека с научной литературой, можно подтянуть знания по экономике и психологии. При этом в ней можно найти книги от Стендаля до Киссинджера. Также есть много детективов, произведения Стига Ларссона, много философских книг. Есть дополнительные платные услуги в виде спортзала, стоимостью 250 рублей в час. Также на прокат можно взять большой вентилятор за 40 рублей в сутки. В камере есть холодильник, телевизор, кипятильник", - сказал он, отметив, что с питанием и получением передач в СИЗО проблем нет.

21 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о растрате. Также по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов, а также обвиняемый в растрате (ст. 160 УК РФ) гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков и бывшие руководители АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин. Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более чем 1 млрд рублей, деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение.