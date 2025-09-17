На юге Таиланда четыре человека пострадали из-за взрыва бомбы

По данным издания, взрывное устройство было заложено у дороги и сработало, когда автомобиль проезжал мимо во время патрулирования

БАНГКОК, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре таиландских волонтера из сил местной обороны провинции Наратхиват получили ранения в результате подрыва их автомобиля на фугасе. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, взрывное устройство было заложено у дороги и сработало, когда автомобиль проезжал мимо во время патрулирования. На месте взрыва была обнаружена воронка глубиной около 1 м и диаметром порядка 2 м, а также фрагменты газового баллона, который, предположительно, был начинен взрывчаткой.

Сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. После обострения конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. Периодически боевики в этих провинциях совершают вылазки, нападая на сотрудников полиции и силы местной обороны. Эти регионы находятся вдали от популярных туристических маршрутов, поэтому не представляют угрозы для посещающих королевство туристов.