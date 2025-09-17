ВСУ дроном атаковали православный храм в Алешкинском округе Херсонской области

Никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали православный храм Димитрия Солунского в поселке городского типа Брилевка Алешкинского округа Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"В Брилевке примерно в 02:15 мск 17 сентября дрон ВСУ произвел сброс боеприпаса по территории храма в честь великомученика Димитрия Солунского Русской православной церкви. Выбиты стекла, поврежден фасад здания. К счастью, никто не пострадал", - сказал он.

Хоменко назвал "геноцидом в отношении мирного населения русской Херсонщины" украинские атаки по территории Алешкинского округа.

"Боевики 404-й нарушают базовые принципы международного гуманитарного права, проводят атаки на храмы. И это при поддержке преступного киевского режима со стороны стран западной Европы", - подчеркнул он.