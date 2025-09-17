Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пять частных домов и хозпостройка горят в Каменск-Шахтинске Ростовской области в результате перехода огня от пожара сухой травы, которая горит на 700 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Загорание сухой растительности произошло в Каменск-Шахтинске на улице Советской. Площадь ландшафтного пожара - 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Предварительно, огнем повреждены 5 частных домов и 1 хозпостройка", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. "На данный момент информации о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве.

Глава администрации города Каменск-Шахтинский Александр Камоцкий сообщил, что для жителей открыли пункт временного размещения. "Сейчас развертывается пункт временного размещения в микрорайоне Лиховском на базе спортзала школы №18", - написал он в Telegram-канале.