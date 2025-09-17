Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина обвиняют в совершении коррупционных преступлений

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о совершении коррупционных преступлений бывшими заместителями председателя правительства Ивановской области Ириной Эрмиш и Сергеем Зобниным и фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, а также фактического руководителя строительной компании Дмитрия Федулова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33 п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в совершении превышения должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - рассказали там.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Зобнин, являясь зампредседателя правительства региона, используя свои должностные полномочия, создавал беспрепятственные условия коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника - Дмитрий Федулов. Также в преступную схему была вовлечена заместитель председателя облправительства Эрмиш, которая курировала комплекс социальной сферы. Ей передали взятку в размере не менее 3 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что всего по такой схеме злоумышленниками заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн рублей. Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ивановской области, в ходе которого на имущество обвиняемых наложены аресты на общую сумму более 40 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иванова для рассмотрения по существу.